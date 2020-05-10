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Можем не выдержать: эксперт о влиянии карантина на экономику Украины

STYLERЖизнь    10.05.2020 - 18:17
Можем не выдержать: эксперт о влиянии карантина на экономику Украины
Экономика Украины 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Экономика Украины в 2020 году столкнулась с рядом трудностей

Экономика Украины из-за пандемии коронавируса находится на грани краха. Если власти не возобновят работу предприятий и не наладят торговлю, экономическая ситуация может существенно углубиться. Эксперт в экономике Андрей Новак считает, что на выход из кризиса существенно влияют карантинные меры и их продолжительность. А вот эксперт Владимира Сиденко отмечает, что из-за коронакризиса Украине придется реструктуризировать экономику в целом.

Как сообщил экономист Андрей Новак в эфире канала "Украина 24", последствия эпидемии зависят от того, как долго продлятся ограничения.

"Есть оценки последствий карантина, они колеблются в пределах потери ВВП минус 5,5% — это оптимистичный сценарий, и пессимистический — минус 11,5% ВВП. Мы здесь находимся в зависимости не от экономических событий, а от медицинского аспекта существующих ограничений и того, в которых темпах они будут сниматься. И нельзя также исключать вторую волну, некоторые страны возвращаются к жестким ограничениям ", — сказал он.

Также эксперт отметил, что введение карантина в Украине положительно сказалось на развитии ситуации.

"Украина вовремя ввела карантин после первого смертельного случая в Черновицкой области, если бы этого не было, у нас были бы совсем другие цифры заболеваемости и смертности. А то, что после двух месяцев уже идут и протесты, и решения местных органов власти — это из-за того, что не выдерживает экономика", — добавил Новак.

По мнению экономического эксперта Владимира Сиденко, речь идет не только о спаде экономики, но и о реструктуризации экономической деятельности в целом, чтобы меньше зависеть от глобальных процессов. Об этом он рассказал изданию "Слово и Дело".

"Это будет вызывать структурные сдвиги, которые также связаны с тем, что определенные мощности будут выбывать из игры, а новые будут получать быстрое развитие и необязательно эти процессы будут происходить параллельно. Для Украины это будет серьезный вызов, поскольку страна очень зависима от внешних факторов развития. Речь идет как о зависимости от экспортных рынков, так и от финансов. Конечно, нам будет трудно получать поступления внешних средств в условиях, когда на них претендует огромное количество стран. Если раньше Украина была, скажем, одним из популярных клиентов международных финансовых организаций, то сегодня это уже не так", – отметил Владимир Сиденко.

Ранее Минздрав опубликовал рекомендации бизнесу на период смягчения карантина.

Также сообщалось, что из Украины могут начать летать самолеты трех авиакомпаний.

Теги Новости Украины кризисэкономика Украины
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