Киев выходит из карантина: фото и видео оживающего города

В Киеве начали ослаблять карантин (фото РБК-Украина)

В сети показали, как оживает украинская столица после ослабления карантина

В Украине с 11 мая начался первый этап ослабления карантина из-за коронавируса. Киев не стал исключением. С этого дня в столице заработают салоны и парикмахерские, можно будет гулять в парках и скверах, откроются непродовольственные магазины и летние площадки кафе и ресторанов с соблюдением определенных условий.

В Telegram-канале Pavlovsky News показали фотографии, на которых можно увидеть, что в этот день крупные рестораны еще не спешат открываться, а вот мелкие точки вроде Макдональдса уже открыли свою двери для клиентов и обустроили столики на улице.

Как выглядит Киев 11 мая (фото: Pavlovsky News)

Судя по снимкам, огромного ажиотажа возле заведений нет. Сами владельцы кафе и ресторанов говорят, что открыться с определенными условиями получится не так быстро, как хотелось бы.

"Очень много нюансов надо соблюсти, чтобы открыться. В 20-х числах, не раньше приходите", - заявил сотрудник одного из ресторанов.

В Киеве ослабили карантин 11 мая (YouTube)

Напомним, что заведениям разрешили открыться с 11 мая только на определенных условиях. В кафе должна быть летняя площадка, расстояние между столиками должно быть не менее 1,5 метра. Персонал обязан быть в средствах защиты - маска, перчатки. Клиентам разрешается посещение кафе не больше двух человек за столом, дети до 14 лет не считаются.

Как мы ранее писали, сегодня в Украине начинается первый этап смягчения карантина.