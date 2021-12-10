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В Украине возник дефицит популярного продукта: стоит дороже, чем мясо

Автор: Людмила Жукова

Цена на сало в Украине достигла своего максимума и теперь оно стоит дороже, чем мясо. За килограмм продукта просят от 300 гривен.

Об этом сообщила вице-президент НААН Ануш Балян, передает "112 канал".

Дефицит сала

Кроме роста в отношении сала наблюдается еще одна тревожная тенденция – сокращение его предложения, что объясняется изменением ориентации сельхозпроизводителей. Они сейчас они отдают предпочтение мясной породе свиней, которые быстро набирают вес.

"Мы практически потеряли породу свиней украинская белая, а на немецких прилавках такое мясо и сало вдвое дороже других", – сообщила Ануш Балян.

Импорт сала увеличился

В 2021 году Украина импортировала в четыре раза больше сала, нежели производит. За 9 месяцев произведено 6,5 тыс. т сала (на 2% меньше, чем за 9 месяцев прошлого года), импортировано 25 тыс. т сала – из этого объема 14 тыс. т сала из Польши.

"Таким образом, только 20% сала на полках украинских магазинов – украинское", – подытожила Ануш Балян.

Какие прогнозы

Вице-президент НААН говорит, что в дальнейшем цены на сало, как и на свинину, будут зависеть от покупательской способности населения, предложения мяса птицы, инфляции, курса национальной валюты и объемов производства и импорта самого продукта.

Как мы ранее писали, в Украине продают сало по "космической" цене.

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