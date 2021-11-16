В Украине продают сало по "космической" цене: что с продуктом будет дальше

Цена на сало в Украине продолжает расти. Сейчас стоимость продукта побила все рекорды и тенденция к росту не прекращается.

Об этом сообщается в материале ТСН.

Причина подорожания

Цена свинины стремительно выросла из-за подорожания кормов для животных. А сами владельцы свиней говорят, что сейчас заниматься ими очень невыгодно и хлопотно. Отметим, что из одного крупного животного можно получить около 50 килограммов сала.

Интересно, что все хозяйства страны перешли на так называемые мясные породы свиней, на них был больший спрос и выращивать их проще. За килограмм живого веса мясокомбинаты сейчас дают от 48 гривен за килограмм. Естественно, на рынке цены для покупателей "кусаются".

Сколько сейчас стоит сало на рынке

На рынке Киева самым дорогим сейчас считается так называемое генеральское сало. Это продукт с мясными прорезями. За него просят 350 гривен. Чуть дешевле стоит "серединка" - 170 гривен, а самое дешевое - это обрезки, приблизительно 20 гривен за килограмм.

Генеральское сало - самое дорогое, так как такого сала из свиньи получается всего 1-2 килограмма.

Будет ли сало дешеветь

Эксперты уверены, что продукт дешеветь не будет, на это можно не рассчитывать.

В Европе, например, из-за подорожания кормов уже сокращают поголовье. В мире возможен дефицит.

"Идет фальсификация с премиксами, разными добавками. Продаются фуфломицины и это массовая проблема. Если брать стандартную программу выкармливания, то свиньи до 110 кг в мире вырастают за 5 месяцев, в Украине в лучшем случае - за 6", - рассказал исполнительный директор Ассоциации "М’ясної галузі" Николай Бабенко.