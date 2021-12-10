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В Україні виник дефіцит популярного продукту: коштує дорожче, ніж м'ясо

Автор: Людмила Жукова

Ціна на сало в Україні досягла свого максимуму і тепер воно коштує дорожче, ніж м'ясо. За кілограм продукту просять від 300 гривень.

Про це повідомила віце-президент НААН Ануш Балян, передає "112 канал".

Дефіцит сала

Крім зростання щодо сала спостерігається ще одна тривожна тенденція - скорочення його пропозиції, що пояснюється зміною орієнтації сільгоспвиробників. Вони зараз вони віддають перевагу м'ясній породі свиней, які швидко набирають вагу.

"Ми практично втратили породу свиней Українська біла, а на німецьких прилавках таке м'ясо і сало вдвічі дорожче інших", – повідомила Ануш Балян.

Імпорт сала збільшився

У 2021 році Україна імпортувала в чотири рази більше сала, ніж виробляє. За 9 місяців вироблено 6,5 тис. т сала (на 2% менше, ніж за 9 місяців минулого року), імпортовано 25 тис.т сала – з цього обсягу 14 тис. т сала з Польщі.

"Таким чином, тільки 20% сала на полицях українських магазинів – українське", – підсумувала Ануш Балян.

Які прогнози

Віце-президент НААН каже, що надалі ціни на сало, як і на свинину, залежатимуть від купівельної спроможності населення, пропозиції м'яса птиці, інфляції, курсу національної валюти та обсягів виробництва та імпорту самого продукту.

Як ми раніше писали, в Україні продають сало за"космічною" ціною.

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