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В Украине восстановили редкий мопед "Карпаты-Кросс": в продаже почти не было

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Вторник 14 сентября 2021 07:09
В Украине восстановили редкий мопед "Карпаты-Кросс": в продаже почти не было Фото: в Украине восстановили мопед "Карпаты-Кросс" (facebook.com/oleg.omelnytskiy)
Автор: Роман Мирончук

Украинцам показали необычный и редкий мопед Львовского мотозавода ЛМЗ-2.161 "Карпаты-Кросс". Он поставлялся в разные спортклубы и предназначался для подготовки начинающих мотоспортсменов возрастом 12-16 лет.

Об этом рассказал Олег Омельницкий на своем YouTube-канале.

Данный мопед был выпущен в 1986 году. Его нашли в Кривом Роге в одной из спортивных школ. Его оставили там после того, как мопед получил несколько повреждений. У него было повреждено сцепление, пробит картер и погнута передняя вилка.

И вот спустя 35 лет "Карпаты-Кросс" полностью отреставрирован и теперь выглядит как новый. На таких мопедах подростки учились азам мотокросса. На мопеде нет световых приборов, спидометра, звукового сигнала, зеркал и багажника, поэтому он в розничную торговлю практически не поступал.

В Украине восстановили редкий мопед &quot;Карпаты-Кросс&quot;: в продаже почти не было

Мопед "Карпаты-Кросс" (фото: facebook.com/oleg.omelnytskiy)

У этого мопеда собственная конструкция рамы, короткое заднее крыло, усиленная вилка с мощными вкладышами и по-другому расположены крепления амортизаторов.

В Украине восстановили редкий мопед &quot;Карпаты-Кросс&quot;: в продаже почти не было

Мопед "Карпаты-Кросс" (фото: facebook.com/oleg.omelnytskiy)

На мопеде установлены 16-дюймовые колеса со специальной кроссовой резиной. На заднем колесе находится специальная звездочка. В комплекте было три звездочки разного диаметра, благодаря чему менялось передаточное число в зависимости от специфики трассы соревнований.

В Украине восстановили мопед "Карпаты-Кросс" (видео: YouTube)

Напомним, в Украине мастер превратил Jeep в огромный кабриолет.

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