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В Україні відновили рідкісний мопед "Карпати-крос": у продажу майже не було

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Вівторок 14 вересня 2021 07:09
В Україні відновили рідкісний мопед "Карпати-крос": у продажу майже не було Фото: в Україні відновили мопед "Карпати-Крос" (facebook.com/oleg.omelnytskiy)
Автор: Роман Мирончук

Українцям показали незвичайний і рідкісний мопед Львівського Мотозаводу ЛМЗ - 2.161 "Карпати-крос". Він поставлявся в різні спортклуби і призначався для підготовки початківців-мотоспортсменів віком 12-16 років.

Про це розповів Олег Омельницький на своєму YouTube-каналі.

Даний мопед був випущений в 1986 році. Його знайшли в Кривому Розі в одній зі спортивних шкіл. Його залишили там після того, як мопед отримав кілька пошкоджень. У нього було пошкоджено зчеплення, пробитий картер і погнута передня вилка.

І ось через 35 років "Карпати-Крос" повністю відреставрований і тепер виглядає як новий. На таких мопедах підлітки вчилися азам мотокросу. На мопеді немає світлових приладів, спідометра, звукового сигналу, дзеркал і багажника, тому він в роздрібну торгівлю практично не надходив.

В Україні відновили рідкісний мопед &quot;Карпати-крос&quot;: у продажу майже не було

Мопед "Карпати-Крос" (фото: facebook.com/oleg.omelnytskiy)

У цього мопеда власна конструкція рами, коротке заднє крило, посилена вилка з потужними вкладишами і по-іншому розташовані кріплення амортизаторів.

В Україні відновили рідкісний мопед &quot;Карпати-крос&quot;: у продажу майже не було

Мопед "Карпати-Крос" (фото: facebook.com/oleg.omelnytskiy)

На мопеді встановлені 16-дюймові колеса зі спеціальною кросовою гумою. На задньому колесі знаходиться спеціальна зірочка. У комплекті було три зірочки різного діаметру, завдяки чому змінювалося передавальне число в залежності від специфіки траси змагань.

В Україні відновили мопед "Карпати-Крос" (відео: YouTube)

Нагадаємо, в Україні майстер перетворив Jeep на величезний кабріолет.

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