В Украине мастер превратил Jeep в огромный кабриолет: впечатляющие фото

В Чернигове мужчина превратил свой Jeep Commander в огромный кабриолет. Отметим, что внешне он похож на Rolls-Royce.

Об этом пишет издание Topgir.

Какие особенности авто Как рассказал владелец автомобиля, силовой агрегат и коробку передач автомобиль получил от Mercedes-Benz E-класса в 210-м кузовом. Также переработанный кабриолет Jeep Commander по размерам схож с Rolls-Royce. Свою разработку владелец Jeep Commander выставил на аукцион. За обновленный автомобиль мужчина хочет получить не менее $10 тысяч. Владелец также установил на кабриолете огромные фары, четыре выхлопные трубы и убрал крышу салона. Украинец переделал автомобиль под кабриолет (фото: topgir.com.ua)