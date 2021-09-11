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В Украине мастер превратил Jeep в огромный кабриолет: впечатляющие фото

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Чернигов, Суббота 11 сентября 2021 17:50
В Украине мастер превратил Jeep в огромный кабриолет: впечатляющие фото Украинец переделал автомобиль под кабриолет (фото: topgir.com.ua)
Автор: Тетяна Самарук

В Чернигове мужчина превратил свой Jeep Commander в огромный кабриолет. Отметим, что внешне он похож на Rolls-Royce.

Об этом пишет издание Topgir.

Какие особенности авто

Как рассказал владелец автомобиля, силовой агрегат и коробку передач автомобиль получил от Mercedes-Benz E-класса в 210-м кузовом.

Также переработанный кабриолет Jeep Commander по размерам схож с Rolls-Royce.

Свою разработку владелец Jeep Commander выставил на аукцион. За обновленный автомобиль мужчина хочет получить не менее $10 тысяч. Владелец также установил на кабриолете огромные фары, четыре выхлопные трубы и убрал крышу салона.

В Украине мастер превратил Jeep в огромный кабриолет: впечатляющие фотоВ Украине мастер превратил Jeep в огромный кабриолет: впечатляющие фотоВ Украине мастер превратил Jeep в огромный кабриолет: впечатляющие фото

Украинец переделал автомобиль под кабриолет (фото: topgir.com.ua)

Ранее мы сообщали, что пикап Dodge Ram превратили в элегантный кабриолет. Необычный автомобиль продается за 7500 долларов. Этот Dodge Ram 1500 третьего поколения оснащен 4,7-литровым бензиновым мотором.

Также мы писали, что в Германии за бешеные деньги продают авто "Нива". Автомобиль сделан в кузове пикап, в который его превратила местная фирма.

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