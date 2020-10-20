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В Украине на вооружении впервые за 26 лет появятся крылатые ракеты

Автор: Роман Мирончук

В украинской армии появятся ракеты "Нептун"

Министерство обороны Украины перераспределит средства, чтобы до конца этого года закупить украинский комплекс крылатых ракет Р-360 "Нептун". У украинской армии крылатых ракет не было с 1994 года.

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О закупке ракет для украинской армии рассказал министр обороны Андрей Таран. Он подчеркнул, что в скором времени будет сформирован официальный заказ с количеством и сроками поставки ракет. Об этом сообщает Министерство обороны.

Министр считает, что военно-морским силам Украины также необходима корабельная версия комплекса "Нептун". Разработка такого вооружения станет следующим этапом модернизации флота.

Стоит отметить, что бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в 2018 году говорил, что со дня подписания Будапештского меморандума в 1994 году на вооружении в армии Украины не было ни единой крылатой ракеты.

Напомним, ракета Alpha, которую разработала и построила украинско-американская компания Firefly Aerospace, прошла первые испытания на космодроме Ванденберг в Калифорнии, США.

Появилось интересное видео, на котором видно, как все четыре двигателя Reaver первой ступени создали невероятное давление на огнеупорные дефлекторы стенда.

Ранее мы также писали о том, что ВСУ получат супероборудование для отслеживания и уничтожения врага.

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