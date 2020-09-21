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Украинская ракета-конкурент Falcon Илона Маска прошла испытания: мощное видео

Понедельник 21 сентября 2020 13:58
Украинская ракета-конкурент Falcon Илона Маска прошла испытания: мощное видео
Ракета Alpha прошла испытания (фото: пресс-служба)
Автор: Светлана Мащенко

Ракета Alpha от украинских разработчиков показала свою мощь на ярком видео

Ракета Alpha, которую разработала и построила украинско-американская компания Firefly Aerospace, прошла первые испытания на космодроме Ванденберг в Калифорнии, США. Alpha уже успели окрестить конкурентом Falcon-1 производства SpaceX Илона Маска.

Появилось мощное видео, на котором все четыре двигателя Reaver первой ступени проработали 35 секунд, создавая невероятное давление на огнеупорные дефлекторы стенда.

Во время испытаний двигатели прошли проверку вектора тяги, мощности и стабильности работы. Этот запуск стал одним из важнейших накануне первого полета ракеты-носителя.

Ракету, разработка которой оценивается в 100 млн долларов, спроектировала компания Firefly Space Systems. В 2015 году она получила от NASA 5,5 млн долларов на создание носителя для запуска малых спутников, но в 2017 - обанкротилась. Тогда ее выкупил украинский предприниматель Максим Поляков. Сейчас Firefly Aerospace имеет несколько офисов в США и один в Днепре.

Малая ракета предназначена для отправки на орбиту таких грузов, как небольшие спутники. Ранее они летали вместе с большими на борту массивных ракет. К тому же запуск Alpha будет стоить меньше, чем Falcon-1.

Испытания украинской ракеты Alpha в США (видео: YouTube/Firefly Aerospace)

Ракету Alpha испытали на космодроме (видео: YouTube/Firefly Aerospace)

Сейчас ракета находится на космодроме, а первый полет запланирован на конец осени 2020 года.

Ранее мы писали, что Илон Маск высказался об украинском конструкторе Сергее Королеве.

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