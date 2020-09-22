ВСУ получат супероборудование для отслеживания и уничтожения врага: фото и видео

ВСУ получат новое оборудование (коллаж: РБК-Украина)

Военные ВСУ смогут лучше отслеживать и уничтожать вражескую силу

Вооруженные силы Украины готовятся получить уникальную разработку украинского оборонпрома. Это оптико-прицельная станция наведения (ОПСН). Ее создали на "Изюмском приборостроительном заводе" в сотрудничестве с ДККБ "Луч".

Станция в составе кардинально модернизированного самоходного ПТРК "Штурм-С" уже проходит испытания на военных полигонах, пишет Defence Express.

Отметим, что универсальность и модульность ОПСН позволяет легко интегрировать ее на вертолеты, беспилотники, а также на морскую и наземную технику типа БТР, БМП или танки.

ВСУ получат на вооружение современную систему для отслеживания врага, ОПСН (фото: defence-ua.com)

"Особенность ОПСН в том, что к ней были выдвинуты серьезные требования. Дальность пуска ракеты - 7 км, дальность обнаружения цели, как в телевизионном, так и в тепловизионном канале, а также дальность работы лазерного дальномера - 12 км. Кроме того, для увеличения точности наведения в ОПСН используется четырехконтурная система стабилизации. То есть в каждой плоскости по два контура стабилизации. Это дает возможность даже вести огонь с хода" - сообщил Валерий Коваленко, заместитель директора - главный конструктор "Изюмского приборостроительного завода".

ВСУ получит новое оборудование (видео: YouTube/Defense Express Channel)

Эта прицельная станция вполне возможно станет одной из премьер выставки "Оружие и безопасность-2020", которая запланирована на октябрь.

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