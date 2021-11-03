В Украине маршрутчик не впустил в салон полицейских, которые хотели проверить COVID-сертификаты (видео)
В Ровенской области водитель маршрутки сообщением "Дубно - Луцк" отказался впустить в салон патрульных, которые хотели проверить соблюдение карантинных требований.
Видео опубликовали в местном Іnstagram-сообществе "Rivne_1283".
"На основании чего хотите проверять? Я вам не разрешаю заходить и не хочу выходить", - сказал водитель.
Полицейский ответил, что есть соответствующее постановление правительства, но мужчина заявил, что это его не устраивает и начал требовал назвать закон.
Как известно, Ровенская область находится в "красной" зоне, и полицейские имеют все основания проверить транспорт. Также действуют и определенные требования по перевозке пассажиров в общественном транспорте, а именно наличие COVID-сертификатов и масковый режим у пассажиров.
В конце правоохранители пожелали счастливого пути водителю и поехали прочь.
В комментариях пользователи отреагировали на поступок водителя и пишут, что полицейский имел право проверить транспортное средство.
- Водитель молодец! Знание закона имеет превосходный результат;
- Молодец! Пусть бандитов ловят, а не к людям, которые честно зарабатывают;
- Уже видно допекли хорошо тех маршрутчиков и так пустые ездят за копейки да еще эти жандармы кошмар;
- И так всем нужно отстаивать свои права;
- Вам просто повезло, что попали на полицейского, который не очень хорошо владеет нормативно-правовой базой. У него были все причины осуществить остановку и проверку.
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