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В Україні маршрутник не впустив до салону поліцейських, які хотіли перевірити COVID-сертифікати (відео)

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Рівненська область, Середа 03 листопада 2021 20:48
В Україні маршрутник не впустив до салону поліцейських, які хотіли перевірити COVID-сертифікати (відео) Водій маршрутки не впустив до салону поліцейських (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Рівненській області водій маршрутки сполученням "Дубно - Луцьк" відмовився впустити до салону патрульних, які хотіли перевірити дотримання карантинних вимог.

Відео опублікували у місцевому Іnstagram-спільноті "Rivne_1283".

"На підставі чого хочете перевіряти? Я вам не дозволяю заходити й не хочу виходити", - сказав водій.

Поліцейській відповів, що є відповідна постанова уряду, але чоловік заявив, що це його не влаштовує і почав вимагав назвати закон.

Як відомо, Рівненська область знаходиться у "червоній" зоні й поліцейські мають усі підстави перевірити транспорт. Також діють й певні вимоги щодо перевезення пасажирів у громадському транспорті, а саме наявність COVID-сертифікатів та масковий режим у пасажирів.

В кінці правоохоронці побажали щасливої дороги водієві й поїхали геть.

У коментарях користувачі відреагували на вчинок водія та пишуть, що поліцейський мав право перевірити транспортний засіб.

  • Водій молодець! Знання закону має чудовий результат;
  • Молодець! Хай бандитів ловлять, а не до людей, які чесно заробляють чіпляються;
  • Вже видно допекли добре тих маршрутників і так пусті їздять за копійки так ще ці жандарми кошмарять;
  • І так всім потрібно відстоювати свої права;
  • Вам просто пощастило, що попали на поліцейського, який не дуже добре володіє нормативно-правовою базою. У нього були всі причини здійснити зупинку і перевірку.

Раніше ми повідомляли, що у Києві маршрутник грубо порушив ПДР.

Також ми писали, що у Києві водій автобуса обматюкав ветерана АТО і виганяв його з транспорту.

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