В Україні маршрутник не впустив до салону поліцейських, які хотіли перевірити COVID-сертифікати (відео)
У Рівненській області водій маршрутки сполученням "Дубно - Луцьк" відмовився впустити до салону патрульних, які хотіли перевірити дотримання карантинних вимог.
Відео опублікували у місцевому Іnstagram-спільноті "Rivne_1283".
"На підставі чого хочете перевіряти? Я вам не дозволяю заходити й не хочу виходити", - сказав водій.
Поліцейській відповів, що є відповідна постанова уряду, але чоловік заявив, що це його не влаштовує і почав вимагав назвати закон.
Як відомо, Рівненська область знаходиться у "червоній" зоні й поліцейські мають усі підстави перевірити транспорт. Також діють й певні вимоги щодо перевезення пасажирів у громадському транспорті, а саме наявність COVID-сертифікатів та масковий режим у пасажирів.
В кінці правоохоронці побажали щасливої дороги водієві й поїхали геть.
У коментарях користувачі відреагували на вчинок водія та пишуть, що поліцейський мав право перевірити транспортний засіб.
- Водій молодець! Знання закону має чудовий результат;
- Молодець! Хай бандитів ловлять, а не до людей, які чесно заробляють чіпляються;
- Вже видно допекли добре тих маршрутників і так пусті їздять за копійки так ще ці жандарми кошмарять;
- І так всім потрібно відстоювати свої права;
- Вам просто пощастило, що попали на поліцейського, який не дуже добре володіє нормативно-правовою базою. У нього були всі причини здійснити зупинку і перевірку.
Раніше ми повідомляли, що у Києві маршрутник грубо порушив ПДР.
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