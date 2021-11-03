В Україні маршрутник не впустив до салону поліцейських, які хотіли перевірити COVID-сертифікати (відео)

У Рівненській області водій маршрутки сполученням "Дубно - Луцьк" відмовився впустити до салону патрульних, які хотіли перевірити дотримання карантинних вимог.

"На підставі чого хочете перевіряти? Я вам не дозволяю заходити й не хочу виходити", - сказав водій.

Поліцейській відповів, що є відповідна постанова уряду, але чоловік заявив, що це його не влаштовує і почав вимагав назвати закон.

Як відомо, Рівненська область знаходиться у "червоній" зоні й поліцейські мають усі підстави перевірити транспорт. Також діють й певні вимоги щодо перевезення пасажирів у громадському транспорті, а саме наявність COVID-сертифікатів та масковий режим у пасажирів.

В кінці правоохоронці побажали щасливої дороги водієві й поїхали геть.

У коментарях користувачі відреагували на вчинок водія та пишуть, що поліцейський мав право перевірити транспортний засіб.