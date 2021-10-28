В Киеве маршрутчик грубо нарушил ПДД: в сети появилось видео
В Киеве еще один водитель маршрутки отличился нарушением правил дорожного движения. Судя по всему, ему на них просто наплевать.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.
Инцидент произошел 27 октября возле станции метро "Академгородок". В ролике показано, как маршрутчик, не обращая внимания на красный сигнал светофора, поворачивает налево с крайней правой полосы.
Таким образом он мог спровоцировать аварию из-за наличия рядом большегрузных автомобилей.
"Маршрутки на Академе, как страдали фигней - так и продолжают ею страдать, нарушая все возможные ПДД. Господин Усов, город же расторгнет с ними договоры о перевозке или в этом случае невыгодно?" - написал автор видео под роликом.
В комментариях пользователи отреагировали.
- А ще маршрутки ТОВ "Транс груп" з Акадмістечка до Петропавлівської Борщагівки пруть зустрічкою, і це в темну пору доби з повним салоном людей.
- У 90% маршруток на академе договора с КОДА, а не с КМДА, и конечная у них должна быть на АС Дачной. Тут не в Усове дело, а в НП и УТБ, которые них не делают.
- Ахахаха, сначала подумал, что поворачивает под стрелку и, мол, что такого, но дальнейший маневр конечно классный.
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