В Киеве маршрутчик грубо нарушил ПДД: в сети появилось видео

В Киеве еще один водитель маршрутки отличился нарушением правил дорожного движения. Судя по всему, ему на них просто наплевать.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

Инцидент произошел 27 октября возле станции метро "Академгородок". В ролике показано, как маршрутчик, не обращая внимания на красный сигнал светофора, поворачивает налево с крайней правой полосы.

Таким образом он мог спровоцировать аварию из-за наличия рядом большегрузных автомобилей.

"Маршрутки на Академе, как страдали фигней - так и продолжают ею страдать, нарушая все возможные ПДД. Господин Усов, город же расторгнет с ними договоры о перевозке или в этом случае невыгодно?" - написал автор видео под роликом.

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