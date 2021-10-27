В Киеве водитель автобуса обматерил ветерана АТО и выгонял его из транспорта (видео)

В Киеве на Южном железнодорожном вокзале водитель автобуса Skybus, который курсирует в аэропорт "Борисполь", попал в скандал. Сообщается, что мужчина обматерил ветерана российско-украинской войны.

На видео видно, что шофер вел себя с пассажиром невежливо и даже пытался выгнать из автобуса без каких-либо на то оснований.

В частности, конфликт возник, когда водитель потребовал от мужчины передать ему в руки удостоверение участника боевых действий. Мужчина на это ответил, что уже показал документ на камеру при входе в автобус.

Однако, дерзкий водитель начал говорить, что у него и владельца действуют свои "законы". Поэтому он должен лично показать на камеру удостоверение.

Ветеран ответил, что не обязан давать незнакомцам свои документы. Поэтому водитель впоследствии начал требовать, чтобы пассажир вышел из транспорта.

Затем водитель уже начал обращаться к ветерану на "ты" и когда мужчина сделал ему замечание по этому поводу то он возмутился. А в конце водитель уже начал ругаться на пассажира: "Ты п***рас".

В комментариях пользователи отреагировали на произошедшее.