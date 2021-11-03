Карантин в Украине: Киев и 15 областей - "красные", только два региона - "желтые"
Фото: в Украине больше половины областей "красные" (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине в "красной" зоне карантина находится Киев и 15 областей. В "желтой" зоне сегодня остается две области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
"Красная" зона
В "красной" зоне находятся Киев и 15 областей - Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская.
В Киевской школе экономики предупредили, что эту зону могут расширить уже на этой неделе. Под угрозой Волынская, Тернопольская, Харьковская области.
"Оранжевая" зона
В "оранжевой" - Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая.
"Желтая" зона
В "желтой" - Кировоградская и Закарпатская.