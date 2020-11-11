В Україні посилили карантин: які обмеження почнуть діяти з 14 листопада
Середа 11 листопада 2020 15:53
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Карантин (колаж: РБК-Україна)
В Україні вводять карантин вихідного дня
В Україні з суботи, 14 листопада, вводиться карантин вихідного терміном на три тижні. Попередньо він триватиме до 30 листопада. Нові обмеження будуть діяти щотижня з 00:00 суботи до 00:00 неділі.
Відповідне рішення Кабмін ухвалив у середу, 11 листопада. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.
Що буде закрито
- Заклади громадського харчування, буде доступна тільки їжа на винос;
- Будівельні магазини і магазини споживчих товарів;
- ТРЦ;
- Спортзали, фітнес-центри та басейни.
- Готелі, крім тих, які виконують соціальні функції;
- Також забороняється проводити масові заходи.
Що буде працювати
- Супермаркети і продуктові магазини.
- Аптеки та ветеринарні аптеки.
- Громадський транспорт.
- Автозаправні станції;
- Фінустанови для населення;
- Дозволені прогулянки в парках.
У будні дні будуть діяти наступні обмеження
- По всій країні будуть обмеження, які діяли в "помаранчевій зоні";
- Заборона роботи закладів громадського харчування з 22:00 до 7:00, крім як на винос;
- Заборона всіх розважальних закладів, дискотек і т. д.;
- Заборонено перевезення стоячих пасажирів;
- Заборонені заходи, за участю більш як 20 осіб, крім окремих заходів без глядачів;
- Заборонена робота кінотеатрів і закладів, місця яких заповнені на понад 50%;
- Заборонено навчання в групах понад 20 осіб, або в разі якщо на самоізоляції більше ніж 50% осіб;
- Спортзали і фітнесзали, якщо не можна забезпечити 20 кв.м. на одну людину.
Також уряд пропонує встановити пріоритетний час з 10:00 до 12:00 для обслуговування осіб похилого віку і інвалідів у центрах надання адмінпослуг.
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, карантин вихідного дня дозволить уникнути стрімкого зростання захворюваності коронавірусною інфекцією і зафіксувати її на поточному рівні.
Нагадаємо, академік НАН розповів, як точно визначити наявність коронавірусу.
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