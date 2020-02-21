В Україні посилять штрафи за порушення на дорогах: про що мова

В Україні посилять штрафи за порушення ПДР (Колаж РБК-Україна)

Українців почнуть штрафувати за перехід на червоне світло світлофора і темний одяг

В Україні збираються підняти штрафи для водіїв, так і для пішоходів. Карати тепер будуть не тільки за порушення ПДР, але і за те, що пішоходи ходять в темний час доби в одязі без світловідбивних елементів. Водіям не буде більше звільнень від кримінальної відповідальності або пом'якшення покарання, якщо вони порушили ПДР.

На даний момент цілий ряд законопроєктів про дорожній рух знаходиться у Верховній Раді. Їх подав голова комітету з питань правоохоронної діяльності, нардеп Денис Монастирський. Мінімальний штраф після прийняття цих законопроєктів складе 510 гривень.

За що каратимуть водіїв

Не пристебнутий ремінь - 510 гривень (повторне порушення – 680 гривень)

Відсутність мотошолома - 510 гривень

Номерний знак без підсвічування, брудний або його відсутність - 510 гривень

Водій розмовляє телефоном - 510 гривень

За перевищення швидкості понад 50 км/год у населених пунктах штраф буде суворіше – до 3400 гривень. Порушення правил проїзду перехресть, зупинок громадського транспорту, використання світлових приладів, проїзд на заборонний сигнал – 510 гривень.

Порушення правил стоянки та ненадання переваги в русі авто поліції, швидкої чи аварійної служби з мигалками – 680 гривень.

Порушення норм правил дорожнього руху, яке призвело до аварійної ситуації – 3400 гривень. Залишення місця ДТП – 3400 гривень (в даному випадку, зможуть і права забрати на 6 місяців).

За керування автомобілем без прав – 1190 гривень, після позбавлення прав – 20400 гривень.

За що каратимуть пішоходів

Пішоходів будуть штрафувати на 51 гривню за те, що в темний час вони пересуваються без світловідбивних елементів (це може бути жилет, наклейка або стрічка). За перехід дороги в недозволеному місці або на червоне світло світлофора – 255 гривень. Порушення ПДР пішоходами чи велосипедистами в нетверезому стані – 510 гривень.

Порушення, які призвели до створення аварійної ситуації – 510 гривень.