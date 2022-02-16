В Украине увеличились цены на мясо: что подорожало больше всего

По словам экспертов, подорожание свинины значительно уступает повышению цен на другие виды мяса за аналогичный период.

Средняя потребительская цена килограмма говядины в январе составила 195,6 грн/кг, что почти на 31% дороже, чем в январе 2021-го. А куриная тушка выросла в цене на 28% (до 73,5 грн/кг), а куриное филе - на 30,5% (до 122,65 грн/кг).

В Украине выросли цены на мясо (freepik)

Эксперты отмечают, что средняя январская цена свиной корейки и стейка поднялась до 151 и 164 грн/кг соответственно. Тазобедренная часть и ошеек прибавили около 3,5% по сравнению с прошлогодней отметкой. Их цена в первый месяц 2022-го составила 116,5 и 147,9 грн/кг соответственно.

Почему выросли цены

Как рассказали аналитики, цены на свинину повысились в результате глобальных инфляционных процессов и удорожания живца в начале 2022 года.

Кроме того, цена закупки живых животных в январе 2022 года была в среднем на уровне 47 грн/кг.

Также такой уровень не покрывает стремительного подорожания энергоносителей и дальнейшего роста стоимости кормовых ингредиентов. Поэтому производители свинины продолжают работать на грани рентабельности или даже в убыток.