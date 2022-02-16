В Україні збільшились ціни на м'ясо: що подорожчало найбільше

За словами експертів, подорожчання свинини значно поступається підвищенню цін на інші види м'яса за аналогічний період.

Середня споживча ціна кілограма яловичини в січні склала 195,6 грн/кг, що майже на 31% дорожче, ніж у січні 2021-го. А куряча тушка зросла в ціні на 28% (до 73,5 грн/кг), а куряче філе - на 30,5% (до 122,65 грн/кг).

В Україні зросли ціни на м'ясо (freepik)

Експерти зазначають, що середня січнева ціна свинячої корейки та стейка піднялася до 151 і 164 грн/кг відповідно. Тазостегнова частина та ошийок додали близько 3,5% в порівнянні з торішньою відміткою. Їх ціна в перший місяць 2022-го склала 116,5 і 147,9 грн/кг відповідно.

Чому зросли ціни

Як розповіли аналітики, ціни на свинину підвищилися в результаті глобальних інфляційних процесів і подорожчання живця на початку 2022 року.

Окрім того, ціна закупівлі живих тварин в січні 2022 року була в середньому на рівні 47 грн/кг.

Також такий рівень не покриває стрімкого подорожчання енергоносіїв і подальшого зростання вартості кормових інгредієнтів.Тому виробники свинини продовжують працювати на межі рентабельності або навіть у збиток.