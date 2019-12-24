В Украине увеличили выплаты на детей: кого коснутся изменения

Кабинет министров Украины принял решение увеличить социальные выплаты для детей-сирот и детей с инвалидностью. Данное решение Кабмин принял на заседании во вторник, 24 декабря.

В 2020 году будет повышены выплаты для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, с 2 до 2,5 прожиточного минимума. Таким образом, рост выплаты составит более 1 тысячи гривен в месяц на одного ребенка.

Выплаты детям с инвалидностью, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях, вырастут с 2 до 3,5 прожиточного минимума. А это дополнительно более 3 тысяч гривен в месяц на одного ребенка-инвалида.

Также в новом году соцвыплаты увеличатся на 30% на ребенка для родителей-воспитателей и приемных родителей. Такое обеспечение составит 1 прожиточный минимум для детей соответствующего возраста.

Напомним, что в Украине проверят на честность получателей льгот и субсидий. Проверку государственных выплат будут проводить с помощью информационно-аналитической платформы.

Ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда увеличатся пенсии. По словам главы государства, правительство пока ждет от Министерства соцполитики схему, в которой будет предложено решение этой проблемы.