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Откуда взять деньги? Зеленский сказал, когда увеличат пенсии

STYLERЖизнь    18.12.2019 - 16:38
Откуда взять деньги? Зеленский сказал, когда увеличат пенсии
Владимир Зеленский (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Владимир Зеленский пообщался с пенсионерами-аграриями из Киевской области

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал аграриям, когда в стране начнут поднимать пенсии. Об этом он сообщил во время визита в село Красная Слободка Киевской области.

В ходе рабочей поездки Владимир Зеленский обсудил текущие проблемы с аграриями, а после решил пообщаться с пенсионерами, которые также приехали на встречу с президентом.

Один из них пожаловался Зеленскому, что у него 40 лет стажа работы, а получает он пенсию немного выше минимальной – всего 2,5 тысячи гривен. Он поинтересовался у президента, когда пенсионные выплаты начнут увеличиваться.

"Проработал почти 40 лет, из них 30 – в сельском хозяйстве. Разве это пенсия? На нее можно прожить? И сейчас работаю, спасибо Петру Владимировичу, что еще держит нас", - обратился пенсионер к Зеленскому.

"С пенсиями, понятно, очень сложный вопрос. Очень сложный вопрос. За 2,5 тысячи невозможно жить. Понимаю. Будем стараться увеличить. Пока нам не предоставило всю схему Министерство соцполитики. Они должны предложить схему с пенсиями. Сказали нам, что постепенно, частями, учитывая возраст людей, будем помогать и увеличивать. Но просто надо, чтобы люди хоть налоги платили. Откуда взять деньги? Все понимаем, что на 2,5 тысячи человек не может существовать и просто быть человеком. Это понятно. Ну, увеличим, ну, дайте хоть время", - сказал Владимир Зеленский, а один из членов его делегации добавил: "А пока работайте, подрабатывайте".

Также Зеленский ответил на вопрос о моратории на землю и объяснил, что снять его можно будет только после подписания закона.

"А потом нужно будет работать с реестрами, чтобы все было чисто. Это только через год, я думаю, осенью, начнется только. Нужна большая долгая подготовка к продаже земли", - отметил президент.

Зеленский рассказал пенсионерам-аграриям, когда в Украине поднимут пенсии

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