В Україні збільшили виплати на дітей: кого торкнуться зміни

Кабінет міністрів України прийняв рішення збільшити соціальні виплати для дітей-сиріт та дітей з інвалідністю. Дане рішення Кабмін прийняв на засіданні у вівторок, 24 грудня.

У 2020 році буде підвищено виплати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з 2 до 2,5 прожиткового мінімуму. Таким чином, зростання виплати становитиме більше 1 тисячі гривень в місяць на одну дитину.

Виплати дітям з інвалідністю, які перебувають в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, зростуть з 2 до 3,5 прожиткового мінімуму. А це додатково більше 3 тисяч гривень в місяць на одну дитину-інваліда.

Також у новому році соціальні виплати збільшаться на 30% на дитину для батьків-вихователів та прийомних батьків. Таке забезпечення становитиме 1 прожитковий мінімум для дітей відповідного віку.

Нагадаємо, що в Україні перевірять на чесність одержувачів пільг та субсидій. Перевірку державних виплат будуть проводити за допомогою інформаційно-аналітичної платформи.

Раніше повідомлялося про те, що президент України Володимир Зеленський розповів, коли збільшаться пенсії. За словами глави держави, уряд поки чекає від Міністерства соцполітики схему, в якій буде запропоновано вирішення цієї проблеми.