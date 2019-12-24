Кабмин увеличил соцвыплаты детям-сиротам и детям с инвалидностью

Фото: Кабмин (РБК-Украина)

Правительство повысит соцвыплаты в 2020 году

Кабинет министров Украины увеличил размер пособия на одного человека для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также детей с инвалидностью, воспитывающихся в детских домах семейного типа и приемных семьях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании 24 декабря.

Согласно решению в 2020 году повысится размер выплат следующим категориям:

размер помощи на детей сирот и детей, лишенных родительской опеки с 2 до 2,5 прожиточных минимумов - дополнительно более 1000 грн/месяц на одного ребенка;

размер помощи на детей с инвалидностью, воспитывающихся в детских домах семейного типа и приемных семьях с 2 до 3,5 прожиточных минимумов - дополнительно более 3000 грн/мес на одного ребенка;

денежное обеспечение родителям воспитателям и приемным родителям повысится на 30% на каждого ребенка - воспитанников или приемного ребенка. Такое обеспечение составляет 1 прожиточный минимум для детей соответствующего возраста.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство частично погасило задолженность по выплате зарплаты шахтерам. 23 декабря казначейство перечислило 322 миллиона гривен на погашение задолженности.

Также РБК-Украина писало, что Кабмин запустил пилотный проект "Check", который позволит использовать безбумажные квитанции.