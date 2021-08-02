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В Украине увеличатся пенсии: кому повезет с надбавками

Автор: Тетяна Самарук

Минсоцполитики обещало повышение пенсий некоторым категориям украинцев. В последний месяц лета 2021 года должны произойти эти изменения.

Об этом сообщают на сайте Минсоцполитики.

Так, в августе индексацию пенсий в Украине повторять не будут. Ведь в этом году ее проводили уже дважды. Пенсию в результате увеличили для почти 8,9 млн украинцев.

В частности, следующая индексация запланирована на март 2022 года

У кого вырастет пенсия

Более 400 тысяч военных пенсионеров получат надбавки за июль. Их выплаты вырастут на 45%. Дополнительные выплаты они должны были получить с 1 июля, но Минсоцполитики перенесло их на месяц.

Кроме того, надбавку в размере 2 тысяч гривен получат те военные пенсионеры, которым пенсия была назначена до 1 марта 2018 года.

Также в течение текущего года планируют ввести доплаты для группы пенсионеров разного возраста. Однако, в августе таких не будет.

Пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет будут получать адресные выплаты в размере 400 грн с 1 октября.

Средний размер пенсий в Украине

Как свидетельствуют данные Пенсионного фонда, выплаты украинских пенсионеров распределяют по виду и размеру:

  • Пенсии по возрасту - 8 316 443 чел., средняя пенсия - 3 770,23 грн;
  • По инвалидности - 1 367 192 чел., средняя пенсия - 2 825,32 гривны;
  • В связи с потерей кормильца - 530 902 чел., средняя пенсия - 3 227,83 грн;
  • По выслуге лет - 212 345 чел., средняя пенсия - 3 403,48 грн;
  • Социальные пенсии - 71 924 чел., средняя пенсия - 1 785,49 гривны;
  • Пожизненное денежное содержание судей - 3556 чел., средняя пенсия - 77 387,20 гривны;
  • Пенсии военнослужащих - 550 487 чел., средняя пенсия - 5 650,26 гривны.

Ранее мы сообщали, что в Кабмине дали ответ, какая пенсия "светит" украинцам без стажа.

Отметим, что в Украине средняя пенсия за квартал выросла на 54 гривны, при этом пенсионеров стало меньше на 85 тысяч.

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