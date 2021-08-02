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В Україні збільшаться пенсії: кому пощастить з надбавками

Автор: Тетяна Самарук

Мінсоцполітики обіцяло підвищення пенсій деяким категоріям українців. В останній місяць літа 2021 року повинні відбутися ці зміни.

Про це повідомляють на сайті Мінсоцполітики.

Так, у серпні індексацію пенсій в Україні повторювати не будуть. Адже у цьому році її проводили уже двічі. Пенсію в результаті збільшили для майже 8,9 млн українців.

Зокрема, наступна індексація запланована на березень 2022 року

У кого зросте пенсія

Понад 400 тисяч військових пенсіонерів отримають надбавки за липень. Також їх виплати виростуть на 45%. Додаткові виплати вони повинні були отримати з 1 липня, але Мінсоцполітики перенесло їх на місяць.

Окрім того, надбавку в розмірі 2 тисяч гривень отримають ті військові пенсіонери, яким пенсія була призначена до 1 березня 2018 року.

Також протягом поточного року планують ввести доплати для групи пенсіонерів різного віку. Однак, в серпні таких не буде.

Пенсіонери у віці від 75 до 80 років отримуватимуть адресні виплати в розмірі 400 грн з 1 жовтня.

Середній розмір пенсій в Україні

Як свідчать дані Пенсійного фонду, виплати українських пенсіонерів розподіляють за видом і розміром:

  • Пенсії за віком - 8 316 443 чол., середня пенсія - 3 770,23 грн;
  • По інвалідності - 1 367 192 чол., середня пенсія - 2 825,32 гривні;
  • У зв'язку з втратою годувальника - 530 902 чол., середня пенсія - 3 227,83 грн;
  • За вислугою років - 212 345 чол., середня пенсія - 3 403,48 грн;
  • Соціальні пенсії - 71 924 чол., середня пенсія - 1 785,49 гривні;
  • Довічне грошове утримання суддів - 3556 чол., середня пенсія - 77 387,20 гривні;
  • Пенсії військовослужбовців - 550 487 чол., середня пенсія - 5 650,26 гривні.

Раніше ми повідомляли, що у Кабміні дали відповідь, яка пенсія "світить" українцям без стажу.

Відзначимо, що в Україні середня пенсія за квартал зросла на 54 гривні, при цьому пенсіонерів стало менше на 85 тисяч.

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