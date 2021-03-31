В Украине увеличат количество бесплатных медицинских услуг: какие новации

В Украине заработает программа медицинских гарантий на 2021 год уже с 1 апреля. Представитель пресс-службы Национальной службы здоровья Украины Кристина Петрик высказалась о новых бесплатных услугах для пациентов, которые предусматриваются.

Об этом она рассказала 31 марта в эфире телеканала " Украина 24 ".

По словам Петрик, новая программа медицинских гарантий будет детализированной и расширенной, учитывающей потребности пациента. Ведь функцией Национальной службы здоровья является заключение договоров в интересах пациентов, чтобы улучшить их финансовую защиту, добавила она.

Среди новаций представитель НСЗУ назвала добавление нескольких новых пакетов услуг - из которых 3 будут совершенно новые, а 5 выделены из существующих.

Какие появятся новые медицинские услуги

Сопровождение пациентов с туберкулезом на первичном звене.

"Это означает, что пациенты, у которых туберкулез, и которые не выделяют бактерии, могут сопровождаться у своего семейного врача при условии, что такой семейный врач прошел соответствующее обучение, и заведение, где этот врач работает, имеет соответствующий договор с нами на эту медицинскую услугу", - объяснила Петрик.

Также она добавила, что новшество призвано приблизить медицинскую помощь к пациенту, и для того, чтобы пациент был меньше стигматизирован, чтобы избежать длинных и неоправданных госпитализаций.

Медицинская помощь, предоставляемая мобильными психиатрическими бригадами.

"Здесь принцип действия похож. Наша цель - приблизить помощь к пациенту и дать ему возможность лечиться дома, если у него есть такая потребность", - сказала Петрик.

Представитель НСЗУ также отметила, что после того, как пациент пролечился в стационаре, и уже нет показаний для госпитализации, он может продолжить лечение на амбулаторном уровне.