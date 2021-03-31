В Україні збільшать кількість безоплатних медичних послуг: які новації
В Україні запрацює програма медичних гарантій на 2021 рік вже з 1 квітня. Представник прес-служби Національної служби здоров'я України Христина Петрик висловилася про нові безоплатні послуги для пацієнтів, які передбачаються.
Про це вона розповіла 31 березня в ефірі телеканалу "Україна 24".
За словами Петрик, нова програма медичних гарантій буде деталізованою та розширеною, такою, що враховує потреби пацієнта. Адже функцією Національної служби здоров'я є укладання договорів в інтересах пацієнтів, аби покращити їх фінансовий захист, додала вона.
Серед новацій представник НСЗУ назвала додавання декількох нових пакетів послуг - з яких 3 будуть абсолютно нові, а 5 виокремлені з існуючих.
Які з'являться нові медичні послуги
- Супровід пацієнтів з туберкульозом на первинній ланці.
"Це означає, що пацієнти, які мають туберкульоз і які не виділяють бактерії, можуть супроводжуватися у свого сімейного лікаря за умови, що такий сімейний лікар пройшов відповідне навчання, і що заклад, де цей лікар працює, має відповідний договір з нами на цю медичну послугу", - пояснила Петрик.
Також вона додала, що нововведення покликане наблизити медичну допомогу до пацієнта, і для того, щоб пацієнт був менше стигматизований, аби уникнути довгих і невиправданих госпіталізацій.
- Медична допомога, що надається мобільними психіатричними бригадами.
"Тут принцип дії схожий. Наша мета - наблизити допомогу до пацієнта і дати йому можливість лікуватися вдома, якщо у нього є така потреба", - сказала Петрик.
Представник НСЗУ також зазначила, що після того, як пацієнт пролікувався в стаціонарі, і вже немає показань для госпіталізації, він може продовжити лікування на амбулаторному рівні.
Як повідомлялося, українцям будуть безоплатно надавати деякі стоматологічні послуги з 1 квітня, коли запрацює оновлена програма медичних гарантій від НСЗУ.
Нагадаємо, раніше з'явився список лікарів, до яких українці можуть звернутися без направлення.