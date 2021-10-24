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В Украине утвердили профессиональные стандарты воспитателя и директора садика: перечень

Автор: Тетяна Самарук

В Украине разработали и утвердили профессиональные стандарты воспитателя и руководителя садика. В соответствии с приказами № 620-21 и № 755-21, руководитель садика подчиняется учредителю или уполномоченному им органу.

Об этом сообщило Министерство образования и науки.

Каковы стандарты руководителя садика

Так, директор, возглавляющий учреждение дошкольного образования, должен осуществлять непосредственное руководство им.

Директор садика должен:

  • Не иметь судимости или преступлений в отношении детей;
  • Должен иметь диплом магистра по специальности "Образование"/"Педагогика";
  • Должен иметь медицинскую книжку с результатами прохождения обязательных медицинских осмотров.

Кроме того, если руководитель впервые назначен на должность, то он должен пройти повышение квалификации в течение первых двух лет работы.

Основные функции руководителя садика:

  • Организовать здоровую, безопасную, развивающую и инклюзивную среду;
  • Надлежащим образом управлять учебным заведением;
  • Непрерывное личностное и профессиональное развитие;
  • Лидерство и партнерское взаимодействие;
  • Стратегическое управление и развитие садика.

Каковы стандарты воспитателя

Важно, что работа воспитателя связана с повышенным уровнем психофизиологической и эмоциональной нагрузки.

Какие воспитатели могут работать в садике:

  • Имеют высшее образование (степень младшего специалиста, бакалавра или магистра) по специальности "Дошкольное образование" или высшее/профессиональное высшее образование по специальности "Образование"/"Педагогика";
  • Которые имеют моральные качества и позволяют выполнять профессиональные обязанности;
  • Имеют медицинскую книжку о прохождении обязательных медицинских осмотров;
  • Имеют справку о прохождении предварительного (проводится перед началом деятельности) или периодического (проводится один раз в 5 лет) психиатрического осмотра.

В общем основная цель воспитатель - это организация обучения, воспитания и развития воспитанников во время получения ими дошкольного образования путем формирования ключевых компетентностей.

Документ предусматривает обязательное повышение квалификации воспитателей дошкольного образования не реже одного раза в 5 лет общим объемом не менее 120 часов на 5 лет.

Трудовые функции воспитателя:

  • Организация, обеспечение и реализация образовательного процесса.
  • Участие в создании, поддержке и развитии здоровой, безопасной и развивающей среды.
  • Профессиональное развитие и самосовершенствование.
  • Партнерское взаимодействие с участниками образовательного процесса.

Ранее мы сообщали, что МОН рекомендует уйти на каникулы с понедельника.

Также мы писали, что под Киевом воспитатели детсада во время прогулки потеряли мальчика.

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воспитательсадик