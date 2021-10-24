В Украине утвердили профессиональные стандарты воспитателя и директора садика: перечень

Каковы стандарты руководителя садика

Так, директор, возглавляющий учреждение дошкольного образования, должен осуществлять непосредственное руководство им.

Директор садика должен:

Не иметь судимости или преступлений в отношении детей;

Должен иметь диплом магистра по специальности "Образование"/"Педагогика";

Должен иметь медицинскую книжку с результатами прохождения обязательных медицинских осмотров.

Кроме того, если руководитель впервые назначен на должность, то он должен пройти повышение квалификации в течение первых двух лет работы.

Основные функции руководителя садика:

Организовать здоровую, безопасную, развивающую и инклюзивную среду;

Надлежащим образом управлять учебным заведением;

Непрерывное личностное и профессиональное развитие;

Лидерство и партнерское взаимодействие;

Стратегическое управление и развитие садика.

Каковы стандарты воспитателя

Важно, что работа воспитателя связана с повышенным уровнем психофизиологической и эмоциональной нагрузки.

Какие воспитатели могут работать в садике:

Имеют высшее образование (степень младшего специалиста, бакалавра или магистра) по специальности "Дошкольное образование" или высшее/профессиональное высшее образование по специальности "Образование"/"Педагогика";

Которые имеют моральные качества и позволяют выполнять профессиональные обязанности;

Имеют медицинскую книжку о прохождении обязательных медицинских осмотров;

Имеют справку о прохождении предварительного (проводится перед началом деятельности) или периодического (проводится один раз в 5 лет) психиатрического осмотра.

В общем основная цель воспитатель - это организация обучения, воспитания и развития воспитанников во время получения ими дошкольного образования путем формирования ключевых компетентностей.

Документ предусматривает обязательное повышение квалификации воспитателей дошкольного образования не реже одного раза в 5 лет общим объемом не менее 120 часов на 5 лет.

Трудовые функции воспитателя: