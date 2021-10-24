В Украине утвердили профессиональные стандарты воспитателя и директора садика: перечень

В Украине разработали и утвердили профессиональные стандарты воспитателя и руководителя садика. В соответствии с приказами № 620-21 и № 755-21, руководитель садика подчиняется учредителю или уполномоченному им органу.
Об этом сообщило Министерство образования и науки.
Так, директор, возглавляющий учреждение дошкольного образования, должен осуществлять непосредственное руководство им.
Директор садика должен:
Кроме того, если руководитель впервые назначен на должность, то он должен пройти повышение квалификации в течение первых двух лет работы.
Основные функции руководителя садика:
Важно, что работа воспитателя связана с повышенным уровнем психофизиологической и эмоциональной нагрузки.
Какие воспитатели могут работать в садике:
В общем основная цель воспитатель - это организация обучения, воспитания и развития воспитанников во время получения ими дошкольного образования путем формирования ключевых компетентностей.
Документ предусматривает обязательное повышение квалификации воспитателей дошкольного образования не реже одного раза в 5 лет общим объемом не менее 120 часов на 5 лет.
Трудовые функции воспитателя:
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