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Под Киевом воспитатели детсада во время прогулки потеряли мальчика: "ребенка не искали"

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Бровари, Четверг 07 октября 2021 22:31
Под Киевом воспитатели детсада во время прогулки потеряли мальчика: "ребенка не искали" В частном детсаду в Броварах потеряли мальчика (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В городе Бровары Киевской области воспитатели детского сада потеряли 2-летнего мальчика. Ребенка нашли прохожие, которые вызвали полицию.

Об этом в Facebook написала мать ребенка Ольга Коломийчик.

Как потерялся мальчик

Как рассказала женщина, ее сын посещает частный детский сад. Однако, после прогулки воспитатели его потеряли и даже не пытались разыскать или же вызвать полицию.

"Воспитатели садика не разыскивали ребенка даже собственными силами. Они просто не заметили, что ребенка нет", - пишет женщина.

Как "Трибуна Бровары" рассказали в частном детсаду, что ребенок незаметно выбежал через открытую дверь. Также говорят, что мальчика искали, но его впоследствии привела полиция.

Кто нашел ребенка

Кроме того, в полиции Броварского районного отделения рассказали, что ребенка нашел случайный прохожий, который вызвал правоохранителей. Затем полицейские начали розыски родителей. Однако, через час розысков, им это не удалось.

"Затем они решили проверить ближайшие детские сады, и установили, что малыш потерялся во время прогулки", - говорится в сообщении.

Ребенка вернули в детсад, а с директором учреждения провели разъяснительную работу.

Ранее мы сообщали, что в Житомире жители дома хотят выселить детсад. В частности, они жалуются на крики и считают опасным это заведение.

Также мы писали, что в Днепропетровской области "с нуля" построят групповой дом для детей-сирот.

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