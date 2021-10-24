В Україні затвердили професійні стандарти вихователя та директора садочку: перелік

Які стандарти керівника садочку

Так, директор, який очолює заклад дошкільної освіти, має здійснювати безпосереднє керівництво ним.

Директор садочку повинен:

Не мати судимості чи злочинів щодо дітей;

Повинен мати диплом магістра за спеціальністю "Освіта"/"Педагогіка";

Повинен мати медичну книжку з результатами проходження обов’язкових медичних оглядів.

Окрім того, якщо керівник вперше призначений на посаду, то він має пройти підвищення кваліфікації протягом перших двох років роботи.

Основні функції керівника садочку:

Організувати здорове, безпечне, розвивальне та інклюзивне середовище;

Належним чином керувати навчальним закладом;

Безперервний особистісний та професійний розвиток;

Лідерство та партнерська взаємодія;

Стратегічне управління та розвиток садочку.

Які стандарти вихователя

Важливо, що робота вихователя пов'язана з підвищеним рівнем психофізіологічного та емоційного навантаження.

Які вихователі можуть працювати в садочку:

Мають вищу освіту (ступінь молодшого спеціаліста, бакалавра чи магістра) за спеціальністю "Дошкільна освіта" або вища/фахова передвища освіта за спеціальністю "Освіта"/"Педагогіка";

Які мають моральні якості та дозволяють виконувати професійні обов’язки;

Мають медичну книжку про проходження обов’язкових медичних оглядів;

Мають довідку про проходження попереднього (проводиться перед початком діяльності) чи періодичного (проводиться один раз на 5 років) психіатричного огляду.

В загальному основна мета вихователь - це організація навчання, виховання та розвитку вихованців під час здобуття ними дошкільної освіти шляхом формування ключових компетентностей.

Документ передбачає обов’язкове підвищення кваліфікації вихователів дошкільної освіти не рідше одного разу на 5 років загальним обсягом не менше 120 годин на 5 років.

Трудові функції вихователя: