В Україні затвердили професійні стандарти вихователя та директора садочку: перелік

В Україні розробили й затвердили професійні стандарти вихователя та керівника садочку. Відповідно до наказів № 620-21 та № 755-21, керівник садочку підпорядковується засновнику або уповноваженому ним органу.
Про це повідомило Міністерство освіти й науки.
Так, директор, який очолює заклад дошкільної освіти, має здійснювати безпосереднє керівництво ним.
Директор садочку повинен:
Окрім того, якщо керівник вперше призначений на посаду, то він має пройти підвищення кваліфікації протягом перших двох років роботи.
Основні функції керівника садочку:
Важливо, що робота вихователя пов'язана з підвищеним рівнем психофізіологічного та емоційного навантаження.
Які вихователі можуть працювати в садочку:
В загальному основна мета вихователь - це організація навчання, виховання та розвитку вихованців під час здобуття ними дошкільної освіти шляхом формування ключових компетентностей.
Документ передбачає обов’язкове підвищення кваліфікації вихователів дошкільної освіти не рідше одного разу на 5 років загальним обсягом не менше 120 годин на 5 років.
Трудові функції вихователя:
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