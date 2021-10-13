ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

МОН рекомендует уйти на каникулы с понедельника. Но решение за школами

Новина українською →
Украина, Среда 13 октября 2021 16:10
МОН рекомендует уйти на каникулы с понедельника. Но решение за школами Фото: Минобразования рекомендует объявить каникулы с 18 октября (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство образования и науки Украины направило в школы письмо с рекомендацией объявить осенние каникулы с 18 октября ввиду ухудшения ситуации с COVID-19. Однако дату начала каникул школы должны определить самостоятельно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Действующим законодательством предусмотрено, что структура и продолжительность учебного года и отдыха между ними, определяются исключительно решением педагогического совета учреждения образования. А потому, обращаясь к педсоветам, прошу ответственно отнестись к рекомендациям Минобразования", - заявил министр образования Сергей Шкарлет.

В то же время министерство просит местные органы власти принять неотложные меры для обеспечения здоровья детей и работников школ во время пандемии коронавируса.

Напомним, в Киеве назвали дату начала осенних каникул в столичных школах.

А в Черкассах школы уйдут на осенние каникулы раньше, чем планировалось изначально.

Читайте РБК-Украина в Google News
Минобразования школа
NEWS
Украина уходит на длинные выходные. Каким будет карантин после праздников
Украина уходит на длинные выходные. Каким будет карантин после праздников
DAILY
Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине