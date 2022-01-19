В Украине ускорили формирование подразделений терробороны: что это означает

По его словам, такое ускорение выражается в планах довести в установленных минимальных сроках численность до соответствующих критериев.

"Для этого не просто ожидается, что люди будут обращаться с предложениями (вступить в ряды сил терробороны, - Ред.), а Территориальные центры комплектования сами по своим спискам обзванивают людей, предлагают им соответствующие должности - это и есть ускорение", - пояснил Поданчук.

Он также с сожалением добавил, что пока еще не решен вопрос упрощения прохождения военно-лечебной комиссии для людей старшего возраста.

Кроме того Поданчук отметил, что к большому сожалению пока нельзя сказать о том, что план по терробороне выполняется во всех аспектах.

"Но все то, что касается "определения и обустройства пунктов постоянной дислокации, утверждения орг-штатных структур, наполнения "штатки" - все это делается в таких темпах, каких до сих пор еще в истории Украины не было", - подчеркивает он.

Также многое делается для скорейшего начала масштабной кампании по коммуникации и разъяснительной работе, чтобы объяснять гражданам Украины, что такое национальное сопротивление, о терробороне, и прочее.

В целом в состав Сил терробороны ВСУ идет формирование 25 бригад, по числу регионов, которые будут объединять более 150 батальонов (по одному на район). Постоянная численность Сил терробороны в мирное время составит 10 тысяч военнослужащих. По штату особого периода подразделения будут насчитывать более 130 тысяч человек, для чего сформируют соответствующий резерв.

Состоит подготовка к национальному сопротивлению из 2 компонентов:

общевойсковая подготовка для всего населения Украины;

военно-патриотическое воспитание.

Поданчук уточнил, в частности, что общевойсковая подготовка для всех украинцев будет проводиться со школы (для младших), в летних лагерях и на специальных курсах (для взрослых).

"Война станет делом каждого... Враг у ворот. Поэтому общевоенная подготовка теперь обязательна для всех", - подчеркнул он.