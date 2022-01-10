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Территориальная оборона в Украине: куда обращаться, чтобы попасть в ряды

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Киев, Понедельник 10 января 2022 20:14
Территориальная оборона в Украине: куда обращаться, чтобы попасть в ряды Фото: как записаться в территориальную оборону (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине продолжается процесс формирования Сил территориальной обороны. Инструкции по вступлению в ряды территориальной обороны скоро появятся, но желающие уже сегодня могут обратиться в центры комплектования.

Об этом заявил командующий Сил территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ArmyInform.

"Как записаться в резерв территориальной обороны? Какие нужно документы? Как пройти медицинскую комиссию? Как будет оформляться контракт резервиста? Это насущные вопросы, которые будут дополнительно разъяснены", - рассказал командующий.

Галушкин отметил, что уже сейчас все желающие вступить в ряды территориальной обороны могут обращаться в районные и областные территориальные центры комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) по месту жительства. Там им предоставят разъяснения и помогут оформить необходимые документы.

"В дальнейшем этот процесс будут сопровождать командиры батальонов и бригад", - добавил он.

Напомним, РБК-Украина рассказывало, кто не сможет попасть в Силы территориальной обороны.

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