Территориальная оборона в Украине: куда обращаться, чтобы попасть в ряды
В Украине продолжается процесс формирования Сил территориальной обороны. Инструкции по вступлению в ряды территориальной обороны скоро появятся, но желающие уже сегодня могут обратиться в центры комплектования.
Об этом заявил командующий Сил территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ArmyInform.
"Как записаться в резерв территориальной обороны? Какие нужно документы? Как пройти медицинскую комиссию? Как будет оформляться контракт резервиста? Это насущные вопросы, которые будут дополнительно разъяснены", - рассказал командующий.
Галушкин отметил, что уже сейчас все желающие вступить в ряды территориальной обороны могут обращаться в районные и областные территориальные центры комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) по месту жительства. Там им предоставят разъяснения и помогут оформить необходимые документы.
"В дальнейшем этот процесс будут сопровождать командиры батальонов и бригад", - добавил он.
Напомним, РБК-Украина рассказывало, кто не сможет попасть в Силы территориальной обороны.