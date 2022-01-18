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Украина ускоряет формирование территориальной обороны

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Киев, Вторник 18 января 2022 12:16
Украина ускоряет формирование территориальной обороны Фото: министр обороны Алексей Резников (УНИАН)
Автор: Артем Горовенко

По состоянию на сегодня в Украине ускоряется формирование подразделений территориальной обороны. Они должны появиться во всех регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

Сообщается, что продолжается формирование 25 бригад сил территориальной обороны - по одной на каждый регион. В общей сложности эти бригады будут объединять более 150 батальонов - по одному на каждый район.

Постоянная численность сил территориальной обороны в мирное время составит 10 000 военных, но по штату особого периода подразделения будут насчитывать более 130 000 военных, для чего будет сформирован соответствующий резерв.

Как заявил министр обороны Алексей Резников, развертывание бригад и батальонов происходит прямо сейчас. Каждый батальон должен насчитывать до 600 человек. На втором этапе будет формироваться резерв по штатам особого периода.

"За теми, кто заключит контракт и будет служить в резерве ТРО, будет закреплено оружие. Оно будет выдаваться на время учений или в случае возникновения определенных ситуаций", - отметил министр.

На 17 января уже было определено 86% мест дислокации подразделений территориальной обороны по всей Украине.

"Темпы развертывания военного компонента ТРО ускоряются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что силы территориальной обороны в приграничных областях должны были получить оружие еще 15 января.

Также РБК-Украина писало, куда обращаться, чтобы попасть в ряды ТРО.

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Министерство обороны Украины Алексей Резников
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