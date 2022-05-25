В Украине усилятся дожди: синоптики предупредили о "желтом" уровне опасности

"Ночью 26 мая на Закарпатье и Прикарпатье, утром и днем в Винницкой, Одесской и Николаевской областях грозы; днем в Украине, кроме Закарпатья, порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - предупредили в Украинском гидрометцентре.

Где будут дожди и температура

Синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что "четверг будет принимать атмосферный фронт в Украине".

26 мая в течение суток пройдут дожди, местами с грозами. Осадки будут передвигаться с запада на восток.

Ночью и утром в западных, центральных, северных областях, днем, вечером - в северных, центральных и восточных областях, местами в южной части.

При этом четверг будет теплым. В течение дня ожидается +18+24 градуса, немного свежее - на северо-востоке +16+20 градусов.

Прогноз погоды для Киева

В Киеве 26-го мая пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер будет порывистым, возможны даже порывы до 15-18 метров в секунду.

В течение дня завтра ожидается максимально +22 градуса.

Смотрите ниже на карте Украинского Гидрометцентра прогноз на 26 мая:

Скриншот: meteo.gov.ua