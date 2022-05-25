В Україні посиляться дощі: синоптики попередили про "жовтий" рівень небезпеки

"Вночі 26 травня на Закарпатті та Прикарпатті, вранці та вдень у Вінницькій Одеській та Миколаївській областях грози; вдень в Україні, крім Закарпаття, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - попередили в Українському гідрометцентрі.

Де будуть дощі і яка температура

Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що "четвер прийматиме атмосферний фронт в Україні".

26 травня впродовж доби пройдуть дощі, місцями з грозами. Опади пересуватимуться із заходу на схід.

Вночі та вранці - у західних, центральних, північних областях, вдень, ввечері - у північних, центральних та східних областях, місцями у південній частині.

При цьому четвер буде теплим. Протягом дня очікується +18+24 градуси, трохи свіжіше - на північному сході, +16+20 градусів.

Прогноз погоди для Києва

У Києві 26-го травня пройде короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер буде поривчатим, можливі навіть пориви до 15-18 метрів за секунду.

Протягом дня завтра очікується максимально +22 градуси.

Дивіться нижче на карті Українського гідрометцентру прогноз на 26 травня:

Скріншот: meteo.gov.ua