В Украину снова движется похолодание: синоптики назвали дату

Погода в Украине принесет ощутимое похолодание в субботу-воскресенье, 28-29 мая. Пока же среда, 25-е будет самым теплым днем на текущей неделе.

Какой будет синоптическая ситуация, читайте ниже в материале Styler .

Прогноз на 25 мая

По данным Наталки Диденко, в течение дня температура воздуха поднимется до +20+25 градусов. На западе теплее, +24+28 градусов, однако немного свежее будет на Волыни и Ровенщине, 21+24 градуса. В восточных областях прохладнее, +18+23 градуса.

Синоптик прогнозирует, что в большинстве областей будет преобладать сухая погода. Однако из Польши подойдет атмосферный фронт, который принесет в западные области кратковременные дожди с грозами. При грозах возможно шквалистое усиление ветра.

Что будет с погодой в Киеве

В Киеве в среду будет сухо, без сильного ветра, тепло, в дневные часы температура воздуха +23 градуса.

В дальнейшем в столице вероятны периодические дожди, в четверг-пятницу ожидается сильный ветер, а в субботу-воскресенье ощутимо похолодает.

Прогноз погоды до конца недели

В Украинском гидрометцентре прогнозируют на 26 мая дожди и грозы на большинстве территорий, кроме запада. Температура в западных областях +21+26, на остальной территории +18+23. Усилится ветер.

27 мая преимущественно сухо, ветрено. Температура +20+26, осадки вероятны на северо-западе.

28-29 мая на запад и восток придет похолодание, здесь +15+20. В центре +18+23, на юге и востоке тепло сохранится, здесь +22+26 градусов. Дожди и грозы вероятны почти по всей стране.