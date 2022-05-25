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В Украине усилятся дожди: синоптики предупредили о "желтом" уровне опасности

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Среда 25 мая 2022 20:00
В Украине усилятся дожди: синоптики предупредили о "желтом" уровне опасности Фото: Погода в Украине принесет сильные дожди и штормовой ветер (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине ухудшится в четверг, 26 мая. Синоптики предупредили о порывах ветра, а также о дожде на значительной территории.

Где сильнее всего испортится погода, читайте ниже в нашем материале Styler.

"Ночью 26 мая на Закарпатье и Прикарпатье, утром и днем в Винницкой, Одесской и Николаевской областях грозы; днем в Украине, кроме Закарпатья, порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - предупредили в Украинском гидрометцентре.

Где будут дожди и температура

Синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что "четверг будет принимать атмосферный фронт в Украине".

26 мая в течение суток пройдут дожди, местами с грозами. Осадки будут передвигаться с запада на восток.

Ночью и утром в западных, центральных, северных областях, днем, вечером - в северных, центральных и восточных областях, местами в южной части.

При этом четверг будет теплым. В течение дня ожидается +18+24 градуса, немного свежее - на северо-востоке +16+20 градусов.

Прогноз погоды для Киева

В Киеве 26-го мая пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер будет порывистым, возможны даже порывы до 15-18 метров в секунду.

В течение дня завтра ожидается максимально +22 градуса.

Смотрите ниже на карте Украинского Гидрометцентра прогноз на 26 мая:

В Украине усилятся дожди: синоптики предупредили о &quot;желтом&quot; уровне опасности

Скриншот: meteo.gov.ua

Отметим, что в субботу-воскресенье в Украину придет похолодание.

Также сообщалось о посевном календаре на июнь.

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