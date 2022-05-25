В Україні посиляться дощі: синоптики попередили про "жовтий" рівень небезпеки
Погода в Україні погіршиться в четвер, 26 травня. Синоптики попередили про пориви вітру, а також про дощ на значній території.
Де найсильніше зіпсується погода, читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
"Вночі 26 травня на Закарпатті та Прикарпатті, вранці та вдень у Вінницькій Одеській та Миколаївській областях грози; вдень в Україні, крім Закарпаття, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - попередили в Українському гідрометцентрі.
Де будуть дощі і яка температура
Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що "четвер прийматиме атмосферний фронт в Україні".
26 травня впродовж доби пройдуть дощі, місцями з грозами. Опади пересуватимуться із заходу на схід.
Вночі та вранці - у західних, центральних, північних областях, вдень, ввечері - у північних, центральних та східних областях, місцями у південній частині.
При цьому четвер буде теплим. Протягом дня очікується +18+24 градуси, трохи свіжіше - на північному сході, +16+20 градусів.
Прогноз погоди для Києва
У Києві 26-го травня пройде короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер буде поривчатим, можливі навіть пориви до 15-18 метрів за секунду.
Протягом дня завтра очікується максимально +22 градуси.
Дивіться нижче на карті Українського гідрометцентру прогноз на 26 травня:
Скріншот: meteo.gov.ua