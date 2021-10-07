В Украине учителя недополучают надбавок: какая причина

За что можно получить надбавки

Так, директора школ имеют право в пределах фонда зарплаты устанавливать надбавки для учителей. Это делают для того, чтобы стимулировать педагогов повышать свое профессиональное мастерство, работать лучше, проявлять творческий потенциал и креативность.

Сейчас должностной оклад педагогического работника состоит из небольшого по размеру, ставки и большого количества надбавок и доплат, которые могут составлять половину и больше зарплаты учителя.

Поэтому учителя могут получить:

Стимулирующие надбавки , но они не должны превышать 50% должностного оклада;

, но они не должны превышать 50% должностного оклада; За престижность труда - от 5% до 30%.

- от 5% до 30%. Педагогическим работникам ИРЦ-с 1 января 2022 года надбавка не менее 25%;

Учителя украинского языка и литературы школ с обучением на языках национальных меньшинств могут получить не менее 20%;

За выслугу лет . Только тогда, если она составляет более трех лет - 10%, более 10 лет - 20%, а более 20 лет – 30% должностного оклада;

. Только тогда, если она составляет более трех лет - 10%, более 10 лет - 20%, а более 20 лет – 30% должностного оклада; "Заслуженный тренер", "заслуженный мастер спорта" – 20%, "мастер спорта международного класса" – 15%, "мастер спорта" – 10% должностного оклада;

За звание "Учитель-методист", "Преподаватель-методист" ставки зарплаты и должностные оклады повышаются на 15%, а за звание "Старший учитель", "Старший преподаватель", "Воспитатель-методист", "Педагог-организатор-методист", "Старший вожатый-методист", "Практический психолог-методист", "Руководитель кружка-методист" – на 10%;

За почетные звания Украины , СССР, союзных республик СССР "Народный" – прибавка 40%, "заслуженный" - прибавка 20% должностного оклада;

, СССР, союзных республик СССР "Народный" – прибавка 40%, "заслуженный" - прибавка 20% должностного оклада; Дополнительный объем выполненной работы: совмещение профессий, увеличение объема выполняемой работы, за выполнение наряду с основной работой обязанностей временно отсутствующих работников, за работу в ночное время;

За классное руководство (в 1 – 4 классах – доплата 20%, в 5 – 12 классах – 25%); проверка учебных работ учащихся, тетрадей (1 – 4 классах – 15%, в 5 – 12 классах 10 – 20%). За руководство предметными и методическими комиссиями (10 – 15%); за работу в инклюзивных классах (20%), за проведение внеклассной работы с учащимися (10 – 40%).

Кроме того, на доплаты могут рассчитывать и педагогические работники, прошедшие сертификацию. Это ежемесячная доплата в размере 20% должностного оклада пропорционально объему педагогической нагрузки в течение срока действия сертификата.

Почему учителя не получают выплат

Сейчас из-за экономических трудностей в связи с коронавирусом Служба образовательного омбудсмена получает много обращений относительно задержки выплаты зарплат и надбавок.

В частности, омбудсмен Сергей Горбачев разъяснил причины уменьшения надбавок и доплат, а именно: