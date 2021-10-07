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В школах Львова дети будут учиться по-новому: это полезно для здоровья

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Львов, Четверг 07 октября 2021 14:32
В школах Львова дети будут учиться по-новому: это полезно для здоровья Львовские школьники будут писать стоя (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Львовские первоклассники теперь будут учиться писать стоя. Такую инициативу поддержали в нескольких школьных учреждениях Львова и там появилист парты-конторки.

Об этом сообщает издание Vgorode.

Отмечается, что в этом году начался пилотный проект по внедрению таких парт в школах Львова.

Они уже есть в школе № 31, лицее им. Стуса и лицее №52 им. Лобачевского. Теперь дети будут менять положение тела каждые пятнадцать минут.

Учителя и инициаторы проекта в коем случае не заставляют детей все время стоять, а только рекомендуют регулярно менять свою позу и создают для этого соответствующие условия в учебных классах.

Парты-конторки останутся с детьми до 11 класса.

Организаторы мероприятия отмечают, что согласно медицинским исследованиям, более 80% времени вне сном дети проводят в сидячем положении. Это негативно влияет на их здоровье и может привести к непоправимым последствиям в будущем. А новые парты помогут сберечь здоровье спины.

Как мы ранее писали, использование стула - это очень опасно для коленей и позвоночника, так как человек должен быть постоянно в движении и это естественно.

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