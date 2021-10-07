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Зарплаты учителей и врачей вырастут до 15 тысяч гривен. В правительстве предложили механизм

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Украина, Четверг 07 октября 2021 11:43
Зарплаты учителей и врачей вырастут до 15 тысяч гривен. В правительстве предложили механизм Фото: зарплаты учителей и врачей могут вырасти до 15 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство экономики разработало План мероприятий по модернизации систем оплаты труда в государственном секторе до 2024 года. Проект распоряжения Кабинета министров направлен на согласование причастным центральным органам исполнительной власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Как отмечается в сообщении, документ создан с целью реформирования системы оплаты труда в государственном секторе, внедрения единых подходов к ее формированию и обеспечения конкурентной зарплаты в государственном секторе.

"Решение указанных проблем на государственном уровне позволит повысить престижность и мотивацию к труду в бюджетном секторе экономики. Этого будет достигнуто путем увеличения заработных плат, в частности, врачей, учителей минимум от 13,5 - 15 тыс. грн - для работников самой низкой квалификационной категории, а для работников более высокой квалификации - до 20 тыс. грн и выше", - прокомментировала заместитель министра экономики Украины Светлана Глущенко.

Документом в частности, предусмотрено:

  • повышение общего уровня заработной платы работников отдельных отраслей бюджетной сферы с целью приближения его к уровню в частном секторе и экономике в целом;
  • усиление роли постоянной части (должностного оклада) в структуре заработных плат, в частности путем поэтапного повышения размера ставки работника 1-го тарифного разряда ЕТС до величины 70% размера минимальной заработной платы;
  • повышение престижа и мотивации работников к работе в бюджетных отраслях экономики путем обеспечения справедливой и обоснованной дифференциации размеров должностных окладов и междолжностных соотношений в зависимости от сложности, ответственности и условий выполняемой работы, профессионально-деловых качеств работника, результатов его труда, требований образовательно-квалификационного уровня должности;
  • внедрение единых подходов и изменение системы регулирования оплаты труда работников, задачи, функции и полномочия которых являются аналогичными с работниками других государственных органов одинакового уровня юрисдикции, ответственности, которые выполняют одинаковую по сложности и функциональным признакам работу;
  • введение единого механизма определения окладов по воинским званиям военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и окладов полицейских за специальными званиями и обеспечение конкурентного уровня денежного обеспечения всех силовых структур и правоохранительных органов на единых принципах вследствие совершенствования его структуры.

Напомним, по данным Госстата, за январь-август 2021 года среднемесячная заработная плата медиков составила 11,4 тысяч гривен, педагогов - 11,6 тысяч гривен.

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