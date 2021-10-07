В Україні вчителі недоотримують надбавок: яка причина

За що можна отримати надбавки

Так, директори шкіл мають право в межах фонду зарплати встановлювати надбавки для вчителів. Це роблять для того, щоб стимулювати педагогів підвищувати свою професійну майстерність, працювати краще, проявляти творчий потенціал та креативність.

Зараз посадовий оклад педагогічного працівника складається з невеликої, за розміром, ставки й великої кількості надбавок і доплат, які можуть становити половину й більше зарплати вчителя.

Тому вчителі можуть отримати:

Стимулювальні надбавки , але вони не мають перевищувати 50% посадового окладу;

, але вони не мають перевищувати 50% посадового окладу; За престижність праці – від 5% до 30%.

– від 5% до 30%. Педагогічним працівникам ІРЦ – з 1 січня 2022 року надбавка не менше 25%;

Вчителі української мови і літератури шкіл з навчанням мовами національних меншин можуть отримати не менше 20%;

За вислугу років . Тільки тоді, якщо вона становить понад три роки – 10%, понад 10 років – 20%, а понад 20 років – 30% посадового окладу;

. Тільки тоді, якщо вона становить понад три роки – 10%, понад 10 років – 20%, а понад 20 років – 30% посадового окладу; "Заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" – 20%, "майстер спорту міжнародного класу" – 15%, "майстер спорту" – 10% посадового окладу;

За звання "Вчитель-методист", "Викладач-методист" ставки зарплати й посадові оклади підвищуються на 15%, а за звання "Старший вчитель", "Старший викладач", "Вихователь-методист", "Педагог-організатор-методист", "Старший вожатий-методист", "Практичний психолог-методист", "Керівник гуртка-методист" – на 10%;

За почесні звання України , СРСР, союзних республік СРСР "народний" – надбавка 40%, "заслужений" – надбавка 20% посадового окладу;

, СРСР, союзних республік СРСР "народний" – надбавка 40%, "заслужений" – надбавка 20% посадового окладу; Додатковий обсяг виконаної роботи: суміщення професій, збільшення обсягу виконуваної роботи, за виконання поряд з основною роботою обов’язків тимчасово відсутніх працівників, за роботу в нічний час;

За класне керівництво (у 1 – 4 класах – доплата 20%, у 5 – 12 класах – 25%); перевірка навчальних робіт учнів, зошитів (1 – 4 класах – 15%, у 5 – 12 класах 10 – 20%). За керівництво предметними й методичними комісіями (10 – 15%); за роботу в інклюзивних класах (20%), за проведення позакласної роботи з учнями (10 – 40%).

Окрім того, на доплати можуть розраховувати й педагогічні працівники, які пройшли сертифікацію. Це щомісячна доплата в розмірі 20% посадового окладу пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката.

Чому вчителі не отримують виплат

Зараз через економічні труднощі у зв’язку з коронавірусом Служба освітнього омбудсмена отримує багато звернень щодо затримки виплати зарплат та надбавок.

Зокрема, омбудсмен Сергій Горбачов роз’яснив причини зменшення надбавок та доплат, а саме: