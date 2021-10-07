В Украине учителя недополучают надбавок: какая причина
В Украине учителя кроме основной зарплаты, могут получать доплаты, надбавки и другие поощрительные выплаты и премии. В частности, такие выплаты являются вознаграждением за сверхурочный труд, трудовые успехи, изобретательность или за особые условия труда.
Об этом сообщает служба образовательного омбудсмена.
За что можно получить надбавки
Так, директора школ имеют право в пределах фонда зарплаты устанавливать надбавки для учителей. Это делают для того, чтобы стимулировать педагогов повышать свое профессиональное мастерство, работать лучше, проявлять творческий потенциал и креативность.
Сейчас должностной оклад педагогического работника состоит из небольшого по размеру, ставки и большого количества надбавок и доплат, которые могут составлять половину и больше зарплаты учителя.
Поэтому учителя могут получить:
- Стимулирующие надбавки, но они не должны превышать 50% должностного оклада;
- За престижность труда - от 5% до 30%.
- Педагогическим работникам ИРЦ-с 1 января 2022 года надбавка не менее 25%;
- Учителя украинского языка и литературы школ с обучением на языках национальных меньшинств могут получить не менее 20%;
- За выслугу лет. Только тогда, если она составляет более трех лет - 10%, более 10 лет - 20%, а более 20 лет – 30% должностного оклада;
- "Заслуженный тренер", "заслуженный мастер спорта" – 20%, "мастер спорта международного класса" – 15%, "мастер спорта" – 10% должностного оклада;
- За звание "Учитель-методист", "Преподаватель-методист" ставки зарплаты и должностные оклады повышаются на 15%, а за звание "Старший учитель", "Старший преподаватель", "Воспитатель-методист", "Педагог-организатор-методист", "Старший вожатый-методист", "Практический психолог-методист", "Руководитель кружка-методист" – на 10%;
- За почетные звания Украины, СССР, союзных республик СССР "Народный" – прибавка 40%, "заслуженный" - прибавка 20% должностного оклада;
- Дополнительный объем выполненной работы: совмещение профессий, увеличение объема выполняемой работы, за выполнение наряду с основной работой обязанностей временно отсутствующих работников, за работу в ночное время;
- За классное руководство (в 1 – 4 классах – доплата 20%, в 5 – 12 классах – 25%); проверка учебных работ учащихся, тетрадей (1 – 4 классах – 15%, в 5 – 12 классах 10 – 20%). За руководство предметными и методическими комиссиями (10 – 15%); за работу в инклюзивных классах (20%), за проведение внеклассной работы с учащимися (10 – 40%).
Кроме того, на доплаты могут рассчитывать и педагогические работники, прошедшие сертификацию. Это ежемесячная доплата в размере 20% должностного оклада пропорционально объему педагогической нагрузки в течение срока действия сертификата.
Почему учителя не получают выплат
Сейчас из-за экономических трудностей в связи с коронавирусом Служба образовательного омбудсмена получает много обращений относительно задержки выплаты зарплат и надбавок.
В частности, омбудсмен Сергей Горбачев разъяснил причины уменьшения надбавок и доплат, а именно:
- Неправильный расчет образовательной субвенции органами местного самоуправления и органами управления образованием;
- Финансовая несостоятельность местных общин в обеспечении заработных плат на должном уровне для работников учреждений дошкольного и внешкольного образования, ведь их заработная плата полностью финансируется из местных бюджетов;
- Часть средств остатков образовательной субвенции может находиться на счетах областей, то есть эти средства не дошли до органов местного самоуправления, соответственно не дошли и до учебных заведений;
- Отсутствие порядка распределения средств образовательной субвенции в общинах, поэтому распределение средств осуществляется по логике учредителя, на основании штатных расписаний, тарификационных списков и других документов.
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