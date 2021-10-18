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В Україні ціни на сир продовжують стрімко зростати: названа причина і що буде далі

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Понеділок 18 жовтня 2021 16:28
В Україні ціни на сир продовжують стрімко зростати: названа причина і що буде далі Фото: в Україні дорожчає сир (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Ціна українського сиру майже завжди була вищою, ніж в інших країнах. Тепер наш сир коштує значно дорожче, ніж у наших сусідів білорусів.

Про це повідомляє InfAgro.

Сировари кажуть, що збільшення ціни на їх продукцію необхідне для виживання виробництва. При цьому така ситуація призводить до того, що українці починають купувати імпортний сир, який дешевше.

Це загрожує тим, що, якщо в майбутньому ціни вирівняються, то багато хто буде віддавати перевагу вже іноземним продуктам.

"Шансів швидко відновити виробництво буде зовсім мало, навіть якщо раптом українське молоко стане дешевим, а ціни на газ впадуть в рази", - йдеться в повідомленні.

Деякі великі оператори в жовтні хочуть збільшити ціну на сир на чергові 5%. Це означає, що у продажу він не буде дешевше 220 гривень за кілограм.

Минулого місяця випуск справжнього сичужного сиру склав близько 5,5 тисяч тонн, що на 18% менше в порівнянні з серпнем 2020 року. При цьому у вересні 2021 року сирного напівтвердого продукту випустили 3,8 тисяч тонн.

Очікується, що виробництво сиру в Україні буде продовжувати скорочуватися.

Нагадаємо, в Україні рекордно подорожчало сало. Експерти розповіли, чому так сталося.

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