В Украине цены на свинину резко прыгнут вверх: как изменится стоимость

Цена закупки свиней убойных кондиций в Украине сейчас составляет 47,5-49,5 грн/кг. Однако, через неделю стоимость может вырасти до 48-50 грн / кг.

Почему вырастет цена

Так, это связано с плановым ходом продаж в течение недели и уменьшением объемов предложения от нескольких крупных игроков рынка.

По словам специалистов, уровень закупочных цен в большинстве случаев не изменится. Также отдельные заготовители мясоперерабатывающей отрасли говорят, что средняя убойная масса свиней выросла с лета до стандартных кондиций.

Важно, что предложение мяса свиней пока не почувствовала сезонного роста. Кроме того, вырастет цена и на другие виды мяса.

Как выбрать свежее мясо

Качество свинины находится в прямой зависимости от следующих характеристик:

Возраста животного;

Здоровье;

Особенностей рациона и питания;

Правильного убоя;

Технологической разделки туши.

Выбирать свинину можно в супермаркете или на рынке. Но на улицах этого делать нельзя. Лучшим выбором для этого станет магазин, в котором обязательно контролируется качество мясных продуктов. Визуально она оцениваются по цвету и поверхности разреза, затем по запаху. При выборе покупатель вправе попросить кусочек разрезать, проверить цвет и определить запах.

Перед покупкой мяса продавцу задается вопрос о свежести, также можно попросить на него соответствующий документ. Если получен отказ по любой причине, то скорее всего продукт просрочен. При выборе нужно иметь в виду, что у каждой туши в зависимости от мест расположения, мясо делится на сорта. К высшему относят поясничную и лопатку часть, а шейная считается сортом ниже.