В Україні ціни на свинину різко стрибнуть угору: як зміниться вартість

Ціна закупівлі свиней забійних кондицій в Україні наразі становить 47,5-49,5 грн/кг. Однак, через тиждень вартість може зрости до 48-50 грн/кг.

Чому виросте ціна

Так, це пов'язано з плановим ходом продажу протягом тижня і зменшенням обсягів пропозиції від кількох великих гравців ринку.

За словами фахівців, рівень закупівельних цін у більшості випадків не зміниться. Також окремі заготівельники м'ясопереробної галузі кажуть, що середня забійна маса свиней зросла з літа до стандартних кондицій.

Важливо, що пропозиція м'яса свиней поки не відчула сезонного зростання. Окрім того, зросте ціна і на інші види м'яса.

Як вибрати свіже м'ясо

Якість свинини знаходиться в прямій залежності від наступних характеристик:

Віку тварини;

Здоров’я;

Особливостей раціону та харчування;

Правильного забою;

Технологічного оброблення туші.

Вибирати свинину можна в супермаркеті або на ринку. Але на вулицях цього робити не можна. Кращим вибором для цього стане магазин, в якому обов’язково контролюється якість м’ясних продуктів. Візуально вона оцінюються за кольором та поверхні розрізу, потім по запаху. При виборі покупець має право попросити шматочок розрізати, перевірити колір і визначити запах.

Перед купівлею м’яса продавцеві задається питання про свіжість, також можна попросити на нього відповідний документ. Якщо отримана відмова з будь-якої причини, то швидше за все продукт прострочений. При виборі потрібно мати на увазі, що у кожної туші залежно від місць розташування, м’ясо ділиться на сорти. До вищого відносять поперекову і лопатку частину, а шийна вважається сортом нижче.