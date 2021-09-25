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В Україні ціни на свинину різко стрибнуть угору: як зміниться вартість

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Субота 25 вересня 2021 16:28
В Україні ціни на свинину різко стрибнуть угору: як зміниться вартість Ціна на м'ясо в Україні зросте (фото: pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Ціна закупівлі свиней забійних кондицій в Україні наразі становить 47,5-49,5 грн/кг. Однак, через тиждень вартість може зрости до 48-50 грн/кг.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації "Свинарі України".

Чому виросте ціна

Так, це пов'язано з плановим ходом продажу протягом тижня і зменшенням обсягів пропозиції від кількох великих гравців ринку.

За словами фахівців, рівень закупівельних цін у більшості випадків не зміниться. Також окремі заготівельники м'ясопереробної галузі кажуть, що середня забійна маса свиней зросла з літа до стандартних кондицій.

Важливо, що пропозиція м'яса свиней поки не відчула сезонного зростання. Окрім того, зросте ціна і на інші види м'яса.

Як вибрати свіже м'ясо

Якість свинини знаходиться в прямій залежності від наступних характеристик:

  • Віку тварини;
  • Здоров’я;
  • Особливостей раціону та харчування;
  • Правильного забою;
  • Технологічного оброблення туші.

Вибирати свинину можна в супермаркеті або на ринку. Але на вулицях цього робити не можна. Кращим вибором для цього стане магазин, в якому обов’язково контролюється якість м’ясних продуктів. Візуально вона оцінюються за кольором та поверхні розрізу, потім по запаху. При виборі покупець має право попросити шматочок розрізати, перевірити колір і визначити запах.

Перед купівлею м’яса продавцеві задається питання про свіжість, також можна попросити на нього відповідний документ. Якщо отримана відмова з будь-якої причини, то швидше за все продукт прострочений. При виборі потрібно мати на увазі, що у кожної туші залежно від місць розташування, м’ясо ділиться на сорти. До вищого відносять поперекову і лопатку частину, а шийна вважається сортом нижче.

Раніше ми повідомляли, що станеться з вашим організмом, якщо різко відмовитися від м'яса.

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