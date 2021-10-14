В Украине цены на яблоки пробили трехлетнее "дно": сколько стоят

Почему упала цена

По словам аналитиков, что сегодня цена на качественное яблоко в Украине опустились до минимального уровня за последние три года. При этом спрос на них даже после снижения отпускных цен по-прежнему отсутствует.

Также садоводы опустили минимальные цены на все сорта яблок до 5 грн/кг. А это на треть дешевле, чем в начале месяца. Кроме того, даже из-за отсутствия спроса производители уже задумываются, куда продавать яблоки в начале зимы.

Розничные сети и оптовые компании свели к минимуму закупку яблок у местных фермеров, опираясь на низкий спрос в рознице. Однако, перерабатывающие предприятия, которые могли бы выкупить излишки урожая, готовы взять яблоки не дороже 1,80-2,40 грн/кг.

Фермеры рассказывают, что такие цены даже не покроют затраты на производство. А сами представители заводов разводят руками, ведь ситуация со спросом на яблочный концентрат в мире с каждым годом только усложняется.

В частности, в Украине отпускные цены на яблоки в среднем на 35% ниже, чем в середине октября прошлого года. Поэтому такая цена является самой низкой за последние три года. Более низкие цены на яблоки озвучивались в 2018 году, когда в стране собрали рекордный урожай этих фруктов.

Как правильно выбирать яблоки