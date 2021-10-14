В Україні ціни на яблука пробили трирічне "дно": скільки коштують

Чому впала ціна

За словами аналітиків, що сьогодні ціна на якісне яблуко в Україні опустилися до мінімального рівня за останні три роки. При цьому попит на них навіть після зниження відпускних цін як і раніше відсутній.

Також садівники опустили мінімальні ціни на всі сорти яблук до 5 грн/кг. А це на третину дешевше, ніж на початку місяця. Окрім того, навіть через відсутність попиту виробники вже задумуються, куди продавати яблука на початку зими.

Роздрібні мережі й гуртові компанії звели до мінімуму закупівлю яблук у місцевих фермерів, спираючись на низький попит в роздробі. Однак, переробні підприємства, які могли б викупити надлишки врожаю, готові взяти яблука не дорожче 1,80-2,40 грн/кг.

Фермери розповідають, що такі ціни навіть не покриють витрати на виробництво. А самі представники заводів розводять руками, адже ситуація з попитом на яблучний концентрат у світі з кожним роком тільки ускладнюється.

Зокрема, в Україні відпускні ціни на яблука в середньому на 35% нижчі, аніж в середині жовтня минулого року. Тому така ціна є найнижчою за останні три роки. Нижчі ціни на яблука озвучувалися у 2018 році, коли в країні зібрали рекордний урожай цих фруктів.

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